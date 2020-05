ACHATS EN LIGNE DE L’ETRANGER : Les Douanes renforcent le contrôle

Les douanes algériennes ont renforcé leur contrôle sur les produits provenant de l’étranger dans le cadre des opérations d’achat en ligne après avoir constaté l’arrivage de quantités importantes destinées à la revente sur le marché national, a indiqué la Direction générale des Douanes (DGD) . « Nous avons constaté récemment un mouvement inhabituel de colis contenant des produits achetés sur des sites internationaux de vente en ligne, notamment des téléphones portables, ce qui nous a poussé à prendre des mesures de renforcement du contrôle », a déclaré le directeur de l’information et de la communication à la DGD, Djamel Brika. En effet, les douanes ont enregistré récemment l’arrivée de 1.609 colis dont 703 colis le 4 mai, 240 colis le 7 mai et 573 colis le 9 mai, alors que, d’habitude, le nombre de colis est de 15 à 20 colis, selon M. Brika « Ces quantités sont actuellement en stade de vérification et de dédouanement et ne seront libérées que les marchandises achetées pour l’usage personnel et non pas à des fins commerciales », a-t-il assuré. Concrètement, la valeur de l’ensemble des colis destinés à une seule personne ne doit pas dépasser le montant de 100.000 dinars avec une tolérance de 50.000 dinars, conformément à la loi en vigueur. Les services de douanes recourent également à la vérification de l’historique des opérations précédentes et au fichier des fraudeurs, afin de détecter les personnes qui utilisent l’achat en ligne à des fins commerciales. « Après la vérification de nos bases de données, nous libérerons les colis destinés à l’usage personnel et qui vont profiter de la franchise, sinon les personnes concernées seront invitées à réexporter leurs marchandises », a souligné M. Brika.