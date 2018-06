ACHAT DES VETEMENTS POUR L’AID EL FITR : Une obligation de plus en plus onéreuse à Tissemsilt

Malgré les dures conditions socioprofessionnelles et très difficiles qui caractérisent le début de l’été de cette année et dans lesquelles se trouvent la majorité des citoyens notamment avec les frais déjà déboursés sur les « exigences » du mois sacré, les opérations de vente et d’achat se poursuivent quand même mais cette fois, pour les vêtements et avec une cadence croissante notamment avec l’approche de l’Aïd El-fitr. En effet, exceptionnellement aux années précédentes et profitant de la clémence du climat, l’activité commerciale au niveau de la ville de Tissemsilt s’active de jour comme de nuit en ce mois de Ramadhan, et si habituellement la totalité des commerces n’ouvre pas la matinée et la vie ne bouge presque plus avant (15) heures et avant ce temps là, les rues et autres boulevards sont presque morts mais à quelques heures de la rupture du jeune et puis tout juste après, la ville de Tissemsilt connait un flux très important de visiteurs, flâneurs et autres clients dans un climat visiblement sécurisé par la présence des agents de la police un peu partout, une activité commerciale très importante prend le dessus, mais ce sont la cité des (119)lots, " El Wiam", Hai S’baa qui détiennent le record d'affluence à tel point qu'il est très difficile de se frayer un passage devant le squat des rues et des trottoirs par les commerçants et autres exposants et l'afflux de personnes qui font le va et vient incessant le long de ces cités dans l’espoir de pouvoir dénicher ce qu’il faut pour leurs progénitures, ces artères sont envahies par une masse humaine des deux sexes venue faire des emplettes, cet état de fait est devenu quotidien comme à chaque Ramadhan et particulièrement ces derniers jours.