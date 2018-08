ACHAT D’UN LOGEMENT : Des crédits de 500 millions de centimes à taux zéro

La banque Houing bank Algeria proposera à sa clientèle, dont les revenus dépassent 70.000 DA/mois, des crédits bancaires sans intérêt, d’une valeur de 500 millions de centimes pour acquérir un logement, a rapporté ce lundi le quotidien Ennahar sur son site officiel. Ce nouveau produit financier sera lancé d’ici la fin de 2018. Ce crédit bancaire à taux zéro de 500 millions de centimes sera accordé aux citoyens et aux clients, et ce dans le cadre de la finance islamique, pour l’achat ou la rénovation de logement, précise la même source. Cette nouvelle offre permettra aux citoyens et aux opérateurs économiques de déposer leur argent auprès de la banque, afin de bénéficier des revenus générés par les financements participatifs et les activités commerciales de la Banque, dans le cadre d’opérations bancaires qui respectent les principes de la finance islamique. La banque accordera également des prêts d’une valeur de 50 millions de centimes aux clients qui souhaitent rénover leur maison, en fonction du dossier présenté aux services de la banque.