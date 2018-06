ACHAACHA : Un mort et 2 blessés dans une collision

Un tragique accident de la circulation a eu lieu la veille de l’Aid à la commune d’Achaâcha causant la mort d’une personne âgé de 27 ans et de graves blessures à 2 autres âgées de 40 à 54 ans, a-t-on appris de sources concordantes. L’accident s’est produit quand 2 voitures de marque Clio campus et Peugeot 207 se sont télescopées causant la mort sur place du chauffeur de la Clio campus. Alertés, les agents de la protection civile se sont déplacés pour secourir les blessés et évacuer la dépouille mortelle vers la morgue de l’hôpital de Sidi Lakhdar. Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes pour déterminer les circonstances de cette collision.