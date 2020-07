ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Un mort et un blessé dans un grave accident de la route

L'unité secondaire de la Daïra de Achâacha est intervenue mardi 28 juillet 2020 à 21 heures 00 aux fins de secours et d’évacuation de 04 victimes de sexe masculin, âgés entre 31 et 57 ans, lors d’une collision entre deux (02) voitures, a-t-on appris de la cellule de communication de la protection civile. Cet accident, ajoute la même source, a eu lieu sur la RN 11, dans la région de « Kala », près de la route menant à la plage de Sidi Abdelkader, à Achâacha. L'un d'eux, âgé de 47 ans, a subi de multiples blessures et fractures tandis que l’autre a reçu les premiers soins de secours, sur place et s’en est tiré avec de légères blessures. Néanmoins, les secourus ont été évacués vers l'hôpital d'Achâacha. L’information a précisé que l'une des victimes, de 42 ans d’âge, a été coincée dans la voiture suite à la violence du choc. Cette dernière a été transportée dans un état critique à l'hôpital précité où le médecin de service a déclaré sa mort des suites de graves blessures.