ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Saisie de 450 kg d'olives de différents types

En application du plan visant à intensifier les contrôles des activités commerciales et la qualité des différents produits, en plus de la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude dans les produits alimentaires de large consommation, les éléments de police relevant la sureté de daïra de Achaàcha, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et les agents la direction du commerce ont procédé sur la base d’information , à la saisie de 450 kg d'olives de différents types (olives vertes - noires en conserve), 14810 unités de feuille de brick de marque "famille" (dont 10 unités expirées), 92 pots de yaourts (expirés), 10 unités de fromage de marque "Mima" (expirées). Cette quantité était stockée dans un entrepôt d’un commerçant au niveau de la commune de Sidi Lakhdar a-t-on appris . Pour les délits de non facturation ,un dossier judiciaire a été établi à son encontre, suite auquel il sera envoyé au procureur de la république près le tribunal de Sidi Ali . Notons que , ce dispositif de lutte contre la spéculation des prix des produits de large consommation a été renforcé aussi bien au niveau des marchés de gros que ceux de détails, pour faire face à la flambée des prix injustifiée sur les marchés, cette opération de contrôle qui intervient dans un contexte très particulier marqué par l'épidémie du coronavirus (Covid-19) vise à lutter contre la spéculation et à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs.