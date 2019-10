ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Saisie de 2.976 unités de boissons alcoolisées

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes notamment, le trafic illégal de boissons alcoolisées, la gendarmerie nationale de Mostaganem a saisi une quantité importante de boissons alcoolisées de différents types et de différentes marques. En effet, sur la base d’informations parvenues aux services de la Gendarmerie, un fourgon de couleur blanche, immatriculé à Mostaganem et à bord duquel se trouvaient deux (2) jeunes hommes d’une trentaine d’années environ, a été intercepté lundi 16 Octobre 2019,vers les coups de 17h00 et ce, au niveau de la Route nationale numéro 11 (RN11) reliant la Commune de Achâcha à celle de Mostaganem. A bord dudit véhicule se trouvait un chargement important de boissons alcoolisées composées de 2544 canettes de bière, « beaufort » ; 240 canettes de bière, « Orange Post » ; 24 bouteilles de bière « beaufort » ; 132 packs de vin rouge, d’1 litre « Bordj » ; 36 bouteilles d’anisette de Marseille, « Defal ».Cette importante prise de boissons alcoolisées représente un total de 2.976 unités et une valeur de quatre cent dix Mille Dinars Algériens soit 410.000,00 Da. A l’issue de cette opération, le véhicule et la marchandise transportée ont été saisis tandis que les individus ont été arrêtés et présentés devant la juridiction compétente, pour répondre de leur acte.