ACHAACHA (MOSTAGANEM) : La gendarmerie arrête 2 commerçants

Ainsi, sur la base d'informations confirmées, selon lesquelles des denrées alimentaires sont stockées dans un entrepôt équipé d'une chambre froide, des membres de la brigade de la gendarmerie nationale de Achâacha, après avoir obtenu un mandat de perquisition délivré par le procureur de la République près le tribunal de Sidi Ali, ont pu arrêter deux personnes et saisir une quantité de produits alimentaires stockés à l’intérieur de la chambre froide de l’entrepôt situé dans le sous-sol d’une résidence privée .Les quantités saisies sont représentées comme suit : 185 boîtes en carton, chacune contenant 80 unités de feuilles de « dioul », soit un total d’environ 14 800 unités de feuilles de « dioul » ;90 bisons de 05 kg d'olives vertes dénoyautées ; 54 boîtes de 05 kg d'olives noires ;produits alimentaires impropres à la consommation dont la date limite est périmée ont été détruits ,représentés par : 92 boîtes de yaourt,10 boîtes de fromage et 09 sachets de « dioul ».Le montant financier des saisie a été estimé à une valeur de 122 millions de centimes. Un dossier de poursuites judiciaires a été établi, à l’encontre des deux mis en cause qui ont été présentés par-devant le procureur de la république près le tribunal de Sidi Ali .Les charges qui pèsent sur les intéressés sont la pratique d’une activité commerciale sans registre de commerce, délit de tromperie sur la durée de validité de marchandise, délit de non-facturation et délit de prix illégaux et spéculation sur le marché .