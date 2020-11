ACHAACHA (MOSTAGANEM) : La cheffe de la daïra à douar ‘’Ouled Hadj Mohamed’’

Le Douar « Ouled Hadj Mohamed » dit « Sebbala », classé comme « zone d’ombre » dans la commune de Achâacha a bénéficié d'une enveloppe financière de 40.000.000,00 Dinars destinée a l’amélioration des conditions de vie des citoyens de la région, a-t-on appris. Dans ce cadre, Mme la Cheffe de daïra s’est déplacée récemment sur le terrain, accompagnée d’une délégation locale composée du président de l'Assemblée Populaire communale, des responsables locaux, des ressources en eau et des travaux publics, ainsi que le représentant du service technique de la daïra .Cette sortie ,sur les lieux en question, a permis d’examiner tous les points qui seront touchés par les opérations techniques programmées et qui sont les suivantes : Réalisation de la 1ere tranche du réseau d’assainissement, pour un montant de 20 000 000,00 DA ; réalisation d’une 1ere tranche d’aménagement et de revêtement des routes, sur un tronçon de 1,5 kilomètre pour un montant de 14 000 000,00 Da et enfin, une opération de réalisation d’un réseau d’éclairage public ,pour le dit douar, d’un montant de 6 000 000,00 Dinars. La daïra espère bénéficier d’autres enveloppes financières, dans un avenir proche pour éliminer définitivement les problèmes auxquels sont confrontés quotidiennement les citoyens de cette région déshéritée.