ACHAACHA MOSTAGANEM : Incendie dans la forêt de «Si Cherif Taghala»

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité secondaire de Achaàcha dans la wilaya de Mostaganem sont intervenus avant-hier samedi, vers 15h00 du soir, pour maitriser un incendie qui s’est déclaré dans la forêt de «Si Cherif Taghala », située dans la commune de Achaàcha , a-t-on appris de ce corps. Le feu s'est très vite propagé à travers les différents points de ladite forêt où des moyens matériels et humains ont été mobilisés. Notons que les flammes ont ravagé une superficie de 1500 mètres carrés de pins d’Alep et de broussailles sèches. Les sapeurs pompiers ont sauvé le reste de la forêt en évitant la propagation des flammes, a-t-on précisé. Il y’a lieu de rappeler que les unités opérationnelles de la protection civile multiplient les actions de sensibilisation aux citoyens, touristes et randonneurs en particulier sur certains comportements qui peuvent induire des départs de feu notamment les barbecues, les feux de camp, les cigarettes jetées …etc.