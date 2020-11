ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Grève des transporteurs semi-urbains

Selon certains citoyens de la région d’Achaacha, située à l’Est du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem et considérée comme l’une des plus pauvres, les transporteurs privés par bus, exerçant sur la ligne « Achaacha-Mostaganem » et vice-versa, sont entrés depuis avant-hier dans une grève. Les mêmes sources indiquent que les transporteurs en question ont trouvé que la grève est leur moyen d’expression par lequel, ils entendent exprimer leur mécontentement à propos de la restriction de 50% du nombre de places par voyage. En application de cette mesure restrictive, les bus « Toyota » ne pourront disposer que de 13 places, au maximum, pour la prise en charge de usagers de ce type de transport .De ce fait, les transporteurs concernés estiment subir le préjudice de la perte de 50% de leur recette quotidienne et certains d’entre eux envisageraient même de doubler le prix de la place, pour compenser le manque à gagner .Ceci dit, les usagers dont certains sont obligés de se rendre à leur travail à Mostaganem ou dans la wilaya d’Oran notamment des quelques enseignants, se trouvent, de facto ,pris en tenailles par cette problématique des transports .Rappelons que cette mesure imposée par la réglementation est exceptionnelle puisqu’elle entre dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus et que les prix des places de transports de passagers sont réglementés.