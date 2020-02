ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Des citoyens dénoncent la mauvaise couverture sanitaire

Ils affirment n’avoir jamais cessé de demander l’assurance de tous les moyens aussi bien humains que matériels afin de répondre aux multiples attentes des malades, surtout pour les petites bourses afin de leur éviter de tomber dans les griffes des cliniques privées. Face au manque flagrant de moyens, certains malades sont obligés d’aller se faire soigner dans d’autres hôpitaux. Notons que même la disponibilité du matériel nécessaire n’a pas résolu le problème, puisque le scanner demeure toujours en panne. Cette exigence vient à un moment où les malades souffrent le martyre à cause du transport et les longues attentes à chaque fois qu’ils se dirigent vers l’hôpital de Sidi Ali en traversant à chaque voyage, une distance de plus de 65 kilomètres en aller et retour. Ajoutée aux troubles et malaises causé par la maladie elle-même, cette déplorable situation a fini par affecter négativement leur état de santé. La nécessité d’équiper l’hôpital d’Achaâcha en matériel médical ne peut que réduire la pression sur celui de l’hôpital de Sidi Ali et alléger le calvaire des malades issus de familles démunies, ne pouvant supporter un tel fardeau. Rappelons, par ailleurs, que les insuffisants rénaux pris en charge à l'hôpital de Sidi Ali situé à 50 kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Mostaganem, pour leurs séances d'hémodialyse, ont dénoncé, l’année dernière, une mauvaise prise en charge, réclamant plus de séances médicales. Ces derniers ont demandé que leurs séances d'hémodialyse soient supervisées par un médecin spécialiste et ont exigé également une meilleure hygiène au niveau du service où ils sont pris en charge, et beaucoup plus de personnel paramédical. Alors, que dire du flux des malades qui viennent d’Achaacha, créer encore de fortes pressions sur ce service débordé !