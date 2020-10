ACHAACHA (MOSTAGANEM) : Aménagement de l'école "Azzouz El Hadj" à douar "Tamitrait"

En prévision de la prochaine rentrée scolaire 2020-2021, plusieurs établissements scolaires au niveau de la wilaya de Mostaganem ont été réhabilités et d’autres seront réceptionnés, afin d’assurer une rentrée scolaire réussie sur tous les plans et dans de bonnes conditions. En ce sens, la commune de Achachàa a lancé une opération d'aménagement et d’extension au niveau de l'école "Azzouz El Hadj" située à douar "Tamitrait", où les travaux sont en cours pour la réalisation de 3 classes. L’objectif de cette opération est de soulager la pression et le problème de surcharge des classes. Le 2 ème projet concerne le revêtement et le bitumage du chemin communal jouxtant l’école, sur une distance de 3 km. Outre, le désenclavement des zones d’ombre, l’opération vise à faciliter la circulation des véhicules, notamment à travers ces région aux rudes conditions climatiques, en hiver surtout, rendant difficile le déplacement des élèves vers leurs établissements scolaires.