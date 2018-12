ACHAACHA : Libération d'un passeur séquestré par des harraga

Un passeur de candidats à l’émigration clandestine à partir des côtes de la wilaya de Mostaganem, a été libéré après avoir été séquestré durant plusieurs heures par quatre individus, dans la commune d’Achaacha, a-t-on appris mardi de source policière. L'opération a eu lieu quand un jeune homme a signalé l'enlèvement de son frère, âgé de 27 ans, par des inconnus au niveau du douar, Ouled Boukhatem, dans la commune de Hadjadj (45 km du chef-lieu de la wilaya). Les ravisseurs vraisemblablement des candidats à l’émigration clandestine réclamaient la restitution de 200 000 DA versée pour une embarcation devant servir à un voyage clandestin à destination des côtes espagnoles, selon la même source. Les services de la sécurité de la daïra d'Achaacha ont retrouvé la victime dans une maison abandonnée, sise au douar de Cheraïfia, à Achaacha, séquestrée par des individus, âgés entre 19 et 30 ans. Les policiers ont libéré la victime et déjoué une tentative d'émigration clandestine. L'organisateur de ces voyages clandestins, en fuite, est activement recherché, a-t-on précisé. Présentés par devant le procureur de la République près du tribunal de Sidi Ali pour la constitution d'associations de malfaiteurs et de tentative illégale de quitter le territoire national, les quatre mis en cause ont été placés en détention provisoire.