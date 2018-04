ACHAACHA : La mosquée antique de 7 siècles nécessite la réhabilitation

A l’occasion de la journée du savoir, la mosquée antique d’Achaacha vieille de sept siècles a abrité une manifestation culturelle et religieuse où des activités diverses se sont déroulées dans une ambiance empreinte de joie et d’allégresse qui ont débuté tôt pendant le weekend dernier. Dès lors, des personnalités religieuses et scientifiques ainsi que les apprenants du coran ont afflués pour commémorer cette journée du savoir qui s’effectue tous les ans au niveau de la mosquée antique fondée, il y a de cela 7 siècles. Elle existe de nos jours et dont les murs sont élevés. Elle accueille chaque année des invités en dépit de sa vétusté. Son espace est réservé à des personnalités qui relatent des citations devant une assistance composée d’habitants de la région et de la proximité même ceux des wilayas limitrophes. Les personnalités religieuses ont présenté des thèmes intéressants relatifs à la société dont elle a apprécié le contenu de la thématique. C’est une opportunité qui a permis de psalmodier le coran et en même temps sa révision du matin au soir. La troupe a chanté en chorale des chants religieux qui ont mis à l’aise les présents spirituellement. La mosquée antique est l’un des patrimoines historiques et culturels la plus ancienne nécessitant de la réhabilitation et des aménagements pour son classement en patrimoine historique national.