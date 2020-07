ACHAACHA : Distribution de 5000 bavettes aux citoyens

Dans le cadre de la sensibilisation des mesures préventives et règles d’hygiène à adopter pour lutter efficacement contre la propagation de la pandémie et sur la base des directives du wali de Mostaganem, une large opération de distribution de bavettes a été lancée avant-hier mardi par la cellule de crise de la wilaya en coordination avec les associations actives de la société civile, de la direction de l’environnement et celle du tourisme à la daïra de Achaàcha. Cette opération inscrite au titre de la mise en œuvre de la décision gouvernementale portant sur l’obligation du port de la bavette, a touché les communes d’Ouled Boughalem , Khadra et Achaàcha, où 5000 bavettes ont été distribuées au profit d’ un grand nombre de citoyens, au niveau des espaces publics et commerciaux, ainsi que les différentes administrations et bureaux de poste, a-t-on appris auprès des organisateurs . Questionnés sur ce sujet plusieurs citoyens ont indiqué se conformer à l’obligation du port du masque, en vue de retrouver une vie normale. Il sera procédé prochainement à la distribution d’un plus grand nombre possible de bavettes dans les autres communes.