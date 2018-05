ACHAACHA : Des jeunes demandent la réalisation d’un stade de proximité

Les jeunes résidant dans la daïra d’Achaacha, distante de 80 Km du chef lieu de wilaya de Mostaganem, ont soulevé dans un mouvement de protestation organisé ce samedi plusieurs préoccupations concernant les problèmes qui nuisent à leur vie quotidienne. En effet, cette frange de jeunes résidant dans cette daïra manque de moyens de distraction, particulièrement sportifs. Ces derniers exigent la création de stades de proximité afin de dynamiser le sport dans la ville en vue de permettre à cette jeunesse de s’épanouir et développer leur capacité physique et leur talent ainsi que le développement de toute la commune qui manque d’un stade de proximité depuis 10 ans, et une piscine communale fermée depuis des lustres. Le premier et unique terrain de proximité qui a été récemment réalisé avec du tartan artificiel, ne répond pas aux normes du fait que sa superficie est très restreinte selon la déclaration des jeunes de cette localité. Cette situation insupportable ne cesse de pousser à la colère des jeunes de cette contrée qui se retrouvent en fin de compte en proie à l’oisiveté et la délinquance. Cependant, ils sollicitent l'intervention des responsables locaux, pour remédier à cette situation, afin d'améliorer un tant soit peu, leur cadre de vie. En attendant que la situation s'améliore, les jeunes continuent de prendre leur mal en patience.