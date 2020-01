ACHAACHA : Avec 2000 logements en 2 ans, le déficit reste important

La daïra de Achâacha, essentiellement rurale, a été longtemps marginalisée et compte parmi les régions les plus défavorisées ; mais, elle vient de se tailler la part du lion dans de nombreux projets d’habitats divers, de la part des responsables de la wilaya et du wali en particulier, a-t-on appris récemment, de source crédible. Ainsi, les quatre (4) communes qui la composent ; Achâacha, Khadra, Nekmaria, Ouled Boughalem, ont bénéficié, durant ces 2 dernières années, d’un quota global de plus de 1000 unités de logements, de différents types à savoir : 456 habitats financés sur le Fond national d’aide au logement rural (Fonal) ,290 unités d’habitat social locatif, 280 unités de logement promotionnel aidé (LPA) et notamment 400 logements du programme AADL. Cependant et malgré l’importance de ce millier d’habitats, tous types confondus, il reste que le déficit est encore loin d’être comblé en comparaison avec le nombre de demandes déposées au niveau de la Daïra et de l’APC par les citoyens de cette région et qui s’élèveraient à environ à plus de 2000, , selon les dernières informations.