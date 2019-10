ACHAACHA : 5 blessés dans un accident de la route

En dépit des campagnes de prévention menées constamment par les services de la Police, de la gendarmerie et de la protection civile, souvent avec la collaboration d’associations, les accidents continuent de se produire. C’est le cas par exemple de l’accident de la route qui est survenu dimanche 27 octobre 2019, vers 15h00, sur la route nationale n°69A, près du Douar » Merazkia » (Achâacha). Il s’agissait d’une collision entre un bus de transport de passagers et un camion « JMC » qui a percuté à son tour un poteau électrique en métal. Alertée, l'unité secondaire de Achâacha est intervenue et a porté secours aux victimes de cet accident. Outre des dégâts matériels relativement importants, cet accident de la route a fait cinq (5) blessés, âgés entre 17 et 62 ans, qui s’en sont sortis avec des blessures de gravités variables. Les victimes ont été rapidement évacuées vers l'hôpital d’Achâacha où elles ont été prises en charge pour les soins d’urgence. La protection civile invite les usagers de la route à être vigilants au volant et à veiller au respect des règles de conduite