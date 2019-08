ACCUSES DE DETOURNEMENT DE FONCIER A ORAN : Le maire d'Es-Senia et le DG de l’agence foncière en prison

Jeudi dernier, une trentaine de hauts responsables ont été présentés devant le magistrat-instructeur, près le tribunal de la daïra d’Ain El Turck pour répondre aux différentes accusations des détournements des assiettes de terrain et autres logements LPA qui ont été attribués à cette bande de mafia bien organisée qui agissait en toute impunité avec la complicité du DG de l'agence foncière de la wilaya d'Oran, Mebarki Mohamed, en compagnie du maire de la commune d'Es-Senia , Bounagua du parti RND qui a été cité dans plusieurs affaires de corruption en compagnie de l'ex chef de la Sûreté de wilaya d’Oran Nouasri Salah qui est entaché de plusieurs affaires du foncier et de corruption. Tous les mis en cause ont répondu à leurs griefs des différents détournements du foncier et des logements LPA qui leur ont été attribués arbitrairement ont été revendus au prix fort se sont enrichis au dos de l'Etat. Malheureusement, pour le maire d'Es-Senia , Bounagua et du DG de l'agence foncière de la wilaya d’Oran ont fait l'objet de détention préventive en attendant leur comparution en audience. Affaire à suivre