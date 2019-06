ACCUSES D’ENGENDRER DE GRAVES DOMMAGES POUR LE PARTI : Ould Abbes et Bouchareb indésirables au FLN

En effet, selon la même source, la décision de la commission est intervenue à l’issue de sa réunion tenue samedi, sous la présidence de Saïd Bouifer, président de la commission, en présence de son vice-président, Abdelhamid Si Afif, précisant qu’il a été décidé de saisir par écrit Ould Abbas et Bouchareb pour les dommages causés au FLN, des dommages ayant eu des répercussions négatives sur l’unité et la cohésion du parti, en sus de dépassements et du non respect des règles d’éthique de l’action politique et partisane. Ces comportements ont eu un effet négatif sur l’autorité, la notoriété et l’unité du parti, a-t-il précisé. Les membres de la commission ont appelé les militants et les élus des Assemblées locales du parti « à la nécessité de se conformer aux statuts et règlement intérieur de ce dernier et de respecter les règles de discipline et les orientations données par le Secrétaire général du parti lors de l’installation de la commission de discipline le 29 mai dernier ».