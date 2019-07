ACCUSEE DE TERNIR L’HISTOIRE HONORABLE DE BOUREGAA : L’ONM menace de poursuivre l’ENTV en justice

L’organisation nationale des moudjahiddine (ONM) a réagi à l’arrestation et à la campagne de diffamation visant le Moudjahid, Lakhdar Bouregaa, placé, avant-hier sous mandat de dépôt pour « atteinte au moral des troupes et outrage à corps constitué». L’organisation affirme, dans un communiqué rendu public hier lundi, qu’elle portera plainte contre les auteurs de la diffamation visant à remettre en cause le parcours du commandant de la wilaya IV historique. «L’ONM se réserve le droit de poursuite judiciaire contre ceux qui ont donné un autre nom à ce Moudjahid autre que son vrai nom en vue de ternir son histoire honorable», lit-on dans ce communiqué qui retrace le parcours de Lakhdar Bouregaa et ses faits d’arme.