ACCUSE DE VIOL EN SUISSE : Un jeune algérien condamné à la prison

Le Tribunal fédéral de Zurich a confirmé la condamnation d’un Algérien, âgé de 20 ans. Ce dernier a écopé de 9 ans de prison pour un viol qu’il avait commis en octobre 2017 à la gare de Lausanne en Suisse, selon ce qu’a rapporté le média suisse 24 heures. D’après cette même source, le condamné, en compagnie d’un autre Algérien, avait attiré une femme d’une quarantaine d’années, qui attendait à la gare après avoir raté le dernier train pour Zurich, dans un endroit isolé pour pouvoir l’agresser. Mais les caméras de surveillance de la gare avaient tout filmé. Les deux Algériens avaient alors abusé de cette quadragénaire et l’avaient par la suite dépouillé d’une chaîne en or et d’un smartphone. Lors de son procès, le principal coupable avait raconté à la défense que le viol aurait été en réalité une relation sexuelle tarifiée et parfaitement consentie par la victime. Cependant, ce scénario a été contredit par la version de la victime, puis jugé incompatible avec les images de la vidéo surveillance. Les jurés ont également retenu le vol de la chaîne et du téléphone portable, rapporte la même source. En février 2019, la justice suisse avait reconnu le jeune homme de 20 ans coupable d’une longue série d’infractions, principalement des vols dans les trains. La justice avait révoqué un sursis prononcé à Genève contre cette même personne et prononcé une expulsion. Cet Algérien n’avait cependant pas quitté le territoire Suisse, et avait commis un délit de viol, qui l’a envoyé en prison pour 9 ans. Enfin, son complice dans ce viol avait, quant à lui, écopé 8 ans de détention et d’expulsion.