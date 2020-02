ACCUSE DE TRAFIC DE PSYCHOTROPES : La perpétuité requise contre un Algérien établi en France

Le représentant du ministère public au tribunal de Dar El Beïda à Alger a requis la perpétuité contre un ressortissant algérien résidant en France. Il est accusé de trafic de psychotropes qu’il fait entrer illicitement à partir de la France, a rapporté le journal arabophone Echourouk. En effet, selon la même source, les faits remontent au mois de janvier 2019. Le jeune algérien établi en France a été interpellé par la police des frontières au niveau du port d’Alger avec un sac contenant 820 capsules de psychotropes de différentes marques. Le mis en cause a été présenté à la justice et placé sous mandat de dépôt. Lors de son procès, il a nié toutes les accusations qui lui sont portées. Il explique qu’il souffre d’une maladie grave et que ces médicaments sont destinés à sa consommation personnelle. Le représentant du ministère public a souligné que les psychotropes ramenés de France dépassaient les quantités autorisées par la loi. Il rappelle que l’enquête a révélé que le mis en cause avait soumis par email des demandes d’achat d’autres quantités. Ainsi, le représentant du ministère public a requis la peine maximale à savoir l’emprisonnement à perpétuité.