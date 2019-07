ACCUSE DE DILAPIDATION DE DENIERS PUBLICS ET D’ABUS DE POUVOIR : L’ancien vice-président de Sonatrach placé sous mandat de dépôt

L’ancien vice-président de Sonatrach, Abdelhafid Feghouli a été placé en détention provisoire par le juge enquêteur de la Cour suprême, selon un communiqué du Parquet général de la Cour suprême. D’après le communiqué de la Cour suprême, Feghouli a été auditionné sur de nombreuses accusations, dont l’octroi de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives, octroi d’indus avantages, dilapidation de deniers publics et d’abus de pouvoir et de fonction. Feghouli avait occupé des postes à responsabilité au sein de la Sonatrach alors que Chakib Khelil était ministre de l’Energie. Il avait été ciblé par des enquêtes, en décembre 2010, liées à des contrats conclus, entre 2007 et 2008, entre Sonatrach et une société algéro-française.