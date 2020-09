ACCUSE DE DETERIORATION DE BIENS PUBLICS A MASCARA : Le professeur Yahiaoui Ahmed acquitté

Le professeur Yahiaoui Ahmed, enseignant à la faculté des sciences de la nature et de la vie, à l'université "Mustapha Stambouli" de Mascara, accusé de détérioration de biens publics, et condamné en référé par le tribunal de Tighennif, le 10 Août dernier à 18 mois de prison ferme, a été acquitté en fin de semaine par la cour d'appel de Mascara, dans l'affaire qui remonte au même jour, lorsque le mis en cause a accompagné son frère agonisant à l'établissement public hospitalier de Tighennif , et trouvé la porte du service des urgences fermée. Voyant que l'attente a duré, il s'est emporté et s'en est pris à la porte du service en l'enfonçant avant d'entrer dans une escarmouche verbale avec les médecins et infirmiers en présence des policiers de faction dans l’établissement ce jour là qui alertèrent leurs collègues pour l'embarquer et le présenter par devant le procureur de la République. D'ailleurs, son frère qui souffrait est décédé le même jour. A la mi-septembre en cours, faut-il le rappeler, les collègues du professeur emprisonné, ont organisé un sit-in devant le rectorat de l'université en guise de solidarité avec lui.