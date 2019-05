ACCUSE DE COMPLOTER AVEC TOUFIK ET SAID : Amara Benyounés répond et s’explique

En effet, c’est ainsi que Benyounès a répondu à ces accusations ;« Je déments catégoriquement ces propos et plus que cela, je n’ai aucune relation avec cette réunion, car je ne peux me réunir en dehors des cadres organisés et légaux de la République algérienne pour soit disant comploter contre la souveraineté de mon pays qui a payé pour son indépendance le prix d’un million de martyrs dont mon père », écrit sur sa page Amara Benyounès Et de rappeler que lui-même, pendant la « décennie noire » avec ses 200.000 morts, était engagé en tant que « résistant contre le terrorisme aux côtés des services de sécurité, tout en défendant l’honneur de l’Armée, y compris sur la scène internationale. » « En ce moment particulier que traverse l’Algérie, je ne peux qu’être contre toutes manœuvres contre la souveraineté de mon pays, notamment contre ceux qui veulent dealer avec les ennemis de l’Algérie à l’intérieur et à l’extérieur », ajoute le président du MPA sur sa page facebook. « C’est impossible pour un fils de Chahid de la révolution et un résistant contre le terrorisme durant la « décennie noire » de chercher à attenter à la souveraineté de son pays », conclut Benyounès, en réponse aux propos d’un journaliste qui a cité son nom parmi les présents à cette fameuse réunion, dénoncée par le chef d’état-major de l’ANP et destinée à porter l’ancien président Zeroual à la tête de l’Etat pour conduire la transition politique.