ACCUSE D’ETRE UN PASSEUR : Le tribunal grec condamne un Algérien à 25 ans de prison

Un Algérien, accusé d’être un passeur de migrants clandestins sur le territoire grec, vient d’être condamné par le tribunal de ce pays à une réclusion de 25 années. Né en 1983et originaire de la wilaya d’Oran, Mohamed Hadj Ali s’est rendu en Turquie pour tenter de rentrer illégalement en territoire grec, dont le but de réaliser le rêve européen comme beaucoup d’autres jeunes de son âge. Après avoir franchi la frontière grecque, le voyage de Mohamed s’est transformé en un véritable cauchemar. L’Algérien a été arrêté et accusé d’être le passeur de migrants clandestins venant de la Turquie par la mer à bord d’embarcations. A cet effet, il fut jugé par un tribunal grec qui l’a condamné a une réclusion de 25 années de prison ferme. Depuis, le prisonnier souffrant de maux d’estomac, a été évacué vers hôpital où il a subi une opération. La famille algérienne a appelé les autorités algériennes à intervenir et agir pour sauver ce père de famille de 2 enfants, qui est innocent et n’a rien a voir avec le délit qui lui est reproché.