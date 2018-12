ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE DES MIGRANTS : Les efforts de l'Algérie mis en exergue

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui a mis en avant, ce lundi à Marrakech (Maroc), les efforts "considérables" de l'Algérie en matière d'accueil et de prise en charge totale des migrants dans de bonnes conditions et de rapatriement de ceux clandestins en concertation avec leurs pays d'origine. "Ce flux constant de migrants vers l'Algérie avait des répercussions négatives sur l'ordre et la sécurité publics, ce qui a amené notre pays avec toute responsabilité en collaboration avec les pays d'origine à prendre des mesures susceptibles d'endiguer et réduire ces flux", a déclaré M. Bedoui dans une allocution lors des travaux de la Conférence internationale des Nations Unies pour l'adoption de la Charte mondiale, intitulée "Pour une migration sûre, organisée et régulière".