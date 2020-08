ACCORD ISRAELO-EMIRATI : Le président du parti Jil Jadid s’exprime

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali, s’est exprimé sur l’accord de normalisation des relations entre l’entité sioniste et les Émirats Arabes Unis. En effet, Soufiane Djilali a rencontré l’ambassadeur de la Palestine, Amin Makboul, lors d’une visite de courtoisie, pour lui exprimer son soutien. « La tragédie historique et les événements dramatiques que vivent les palestiniens quotidiennement montrent clairement le degré d’hypocrisie internationale et les deux poids deux mesures en matière de droits de l’homme », a estimé le président du Jil Jadid. « Aujourd’hui et plus que jamais, le monde suit les règles de la loi des plus forts. Malheureusement, le discours du monde civilisé est conforme aux intérêts géopolitiques. Au milieu de la réorganisation du Moyen-Orient, la Palestine doit conserver son statut, c’est une condition morale pour parvenir à une paix globale », a-t-il ajouté. Cet accord de « normalisation des relations diplomatique » signé, jeudi 13 aout, sous l’égide des États-Unis, a été condamné par la Palestine en le qualifiant de trahison pour le peuple palestinien.