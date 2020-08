ACCORD ENTRE LES EMIRATS ET L’ENTITE SIONISTE : Des partis politiques algériens dénoncent

Des partis politiques algériens ont réagi, ce samedi, à l’accord de normalisation des relations entre les Émirats Arabes Unis et l’entité sioniste, et l’ont fortement dénoncé. En effet, le parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) décrit cet accord tel « un nouveau coup de poignard » dans le corps de la nation arabe, et une « trahison » pour la cause palestinienne. Tandis que le parti du Front de Libération Nationale (FLN) dénonce avec fermeté la signature de cet accord, et rejoint son confrère pour le décrire tel un « coup de poignard » dans le dos de la cause palestinienne, et une trahison à part entière. De son côté, le Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) trouve que cet accord n’est pas une « surprise », soulignant qu’il dévoile une ancienne facette des dirigeants des Émirats, qui agissent en faveur d’Israël. Pour rappel, cet accord de paix a été signé sous l’égide des États-Unis. Il devra permettre aux deux pays de normaliser leurs relations sur l’investissement, le tourisme, les liaisons aériennes directes, la sécurité, les télécommunications et d’autres sujets.