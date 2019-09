ACCIDENTS DE LA ROUTE : Encore 38 morts en une semaine !

Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 1643 autres ont été blessées dans 1293 accidents de la circulation survenus durant la semaine du 25 au 31 août, a indiqué mercredi un communiqué de la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Tissemsilt avec quatre (04) personnes décédées et 16 autres blessées prises en charge par les secours de la Protection civile, puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 10 accidents de la route. Concernant les secours de personnes 11928 interventions ont été effectuées qui ont permis la prise en charge de 1318 blessés traités sur les lieux des accidents et l’évacuation de 10254 malades vers les structures sanitaires, ajoute la même source. En outre, les secours de la Protection civile ont effectué 2315 interventions pour procéder à l'extinction de 1851 incendies urbains, industriels et autres. Durant la période du 25 au 31 août 2019, les unités d’interventions de la protection civile ont enregistré 21451 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresse émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses, note la Protection civile dans son communiqué.