ACCIDENTS DE LA ROUTE ET NOYADES : Week-end meurtrier, 20 morts

Les dernières 48 heures ont été particulièrement meurtrières sur les routes mais aussi en mer. Pas moins de 20 personnes sont décédées à cause des accidents de la route et des noyades annoncent les services de la Protection civile, dans un bilan rendu public samedi. Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 57 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs régions du pays, selon la protection civile qui précise que « le nombre le plus élevé de victimes a été enregistré dans la wilaya de Constantine où 5 personnes sont décédées et une autre a été blessée dans deux accidents distincts ». Six cas de décès par noyade ont été enregistrés ces dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique samedi un communiqué des services de la Protection civile. Il s’agit d’un enfant décédé par noyade dans une mare d’eau au lieu-dit Oued Ghezlat, commune de Mansoura (Ghardaïa), deux personnes décédées dans une mare d’eau au lieu-dit Bir El R’khema, commune de Ras El Miad, daïra de Sidi Khaled (Biskra), une personne décédée dan un barrage, situé au lieu-dit sidi Hamed, commune de Meftah (Blida), un enfant décédé dan un oued, situé au lieu-dit Ain Zebiba (Tamanrasset) et une personne décédée par noyade en mer au niveau de la plage des « Grottes Merveilleuses » dans la commune de Ziama Mansouria (Jijel), précise la même source.