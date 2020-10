ACCIDENTS DE LA ROUTE EN ZONES URBAINES : 09 morts et 367 blessés en une semaine

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et 367 autres ont été blessées dans 322 accidents de la route survenus dans les zones urbaines durant la période allant du 22 au 28 septembre dernier, a indiqué jeudi un bilan de la Sûreté nationale. Par rapport aux chiffres enregistrés la semaine passée, le nouveau bilan fait état d'une "baisse dans le nombre d'accidents (-17) et de blessés (-23) et d'une augmentation du nombre de morts (+3), précise la même source. Les données communiquées indiquent que la raison majeure à l'origine de ces accidents demeure le facteur humain à plus de 96% en raison du non respect du code de la route. Dans ce cadre, la DGSN réitère son appel aux usagers de la voie publique à davantage de vigilance lors de la conduite, pour la sécurité de tous. Le numéro vert 1548 et le numéro de secours 17 sont mis à la disposition des citoyens 24h/24, rappelle la DGSN.