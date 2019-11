ACCIDENTS DE LA ROUTE A OUARGLA : Trois morts et une quinzaine de blessés

Trois personnes sont mortes lundi soir dans une collusion entre un car de marque Higer, une Herbine double cabine et un camion-frigorifique. Le drame est survenu vers 21h.24 sur la RN3 reliant Ouarla et Touggourt au point kilométrique 32 (2 km de la commune de Hdjira), selon le chargé de communication de la DPC d’Ouargla, le lieutenant Mimouni Mahiyedine. Cet accident a fait également 15 blessés, tous évacués vers l’EPH Med Boudiaf d’Ouargla tandis que les corps des défunts ont été transférés vers la morgue de l’hôpital d’El Hdjira, précise la même source. L’opération d’intervention a duré plus de 5 heures, selon le chargé de communication.