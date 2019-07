ACCIDENTS DE LA ROUTE A MASCARA : La gendarmerie anime une journée de sensibilisation

La gendarmerie nationale, groupement de la wilaya de Mascara en collaboration avec l’association nationale de prévention des accidents routiers, bureau de la wilaya de Mascara et les scouts musulmans algériens ont animés une journée de sensibilisation sur les accidents de la route au niveau de la gare routière de Mascara durant la matinée et durant l’après midi sur la RN 6 à proximité de la ville de Hacine où ils ont touchés les conducteurs de bus et des cars des grandes lignes ainsi que des taxieurs et des citoyens. Il était question de prudence, l’application du code de la route et l’excès de vitesse. En plus de l’orientation orale, des dépliants ont été distribués aux automobilistes. La gendarmerie nationale cherche à travers ces journées à atteindre le plus grand nombre afin de réduire le taux d’accident à zéro.