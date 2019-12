ACCIDENTS DE LA ROUTE : 9 morts et 39 blessés en 48 heures

Neuf (9) personnes ont trouvé la mort et trente neuf (39) autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus ces dernières 48 heures à travers le territoire national, a indiqué samedi un bilan de la Protection civile. Les secours de la Protection civile sont, par ailleurs, intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 21 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO), émanant des appareils de chauffages et chauffe-bain à Alger. Une personne âgée de 70 ans est décédée dans la wilaya de Sétif, intoxiquée par l’inhalation du CO émanant d’un chauffage, a précisé la même source, ajoutant que la victime a été transférée par la Protection civile vers l’hôpital local. Les unités de la Protection civile sont intervenues pour l’extinction de quatre incendies urbains, dans les wilayas d’Alger, Médéa, Oum El Bouaghi et Saida, qui avaient causé des gênes respiratoires à six personnes. Les secours de la Protection civile de Skikda sont intervenus également pour le repêchage et l’évacuation vers la morgue de l’hôpital local d'une personne décédée par noyade. En outre, les unités de la Protection civile ont enregistré 4.975 interventions, dans les différents types d’interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.