ACCIDENTS DE LA ROUTE : 7 morts et 13 blessés en 48 heures

Sept (7) personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées dans 6 accidents de la route survenus durant les dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan rendu public ce samedi par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Ouargla avec 2 personnes décédées, suite au renversement d'un véhicule léger au lieu dit Carrefour, commune de Hassi Ben Abdellah, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 19 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains à l'intérieur des habitations au niveau des wilayas de Guelma (4 personnes), Saida (5 personnes), Djelfa (4 personnes), Bordj Bou Arreridj (6 personnes), ajoute le communiqué. A signaler, également, l'intervention des unités de la Protection Civile suite aux intempéries qui ont touché les wilayas de l'est du pays.