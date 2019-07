ACCIDENTS DE LA ROUTE : 39 morts et 1846 blessés en une semaine

Trente-neuf (39) personnes ont perdu la vie et 1.846 autres ont été blessées dans des accidents de la route, survenus au cours de la dernière semaine dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi ce mardi par les services de la Protection civile. La wilaya d’Ain Defla déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 5 personnes, suite à 27 accidents de la route ayant causé des blessures à 38 autres personnes. Durant la même période, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 4.024 incendies urbains, industriels et autres.