ACCIDENTS DE LA ROUTE : 38 morts et 954 blessés en une semaine

Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 954 autres ont été blessées dans 904 accidents de la route survenus entre le 10 et le 16 novembre en cours à travers le territoire national, a indiqué mercredi un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Djelfa avec 4 personnes décédées et 19 autres blessées suite à 17 accidents de la route, lesquelles ont été prises en charge par les secours de la Protection civile puis évacuées vers les structures hospitalières, précise la même source.