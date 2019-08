ACCIDENTS DE LA ROUTE : 2 personnes décédées ces dernières 24 heures

Deux (02) personnes sont décédées et huit (08) autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers le territoire national, indique ce lundi un bilan des services de la Protection civile. Concernant le dispositif de lutte contre les incendies de forêts, maquis, récoltes et broussailles, les unités de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 45 incendies, qui ont causé des pertes estimées à 191 ha de surface de forêts, 90 ha de maquis, 84 ha de broussailles, ainsi que 3.540 arbres fruitiers, 5.840 bottes de foins et 112 palmiers, ajoute la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile ont effectué durant la même période, dans le cadre du dispositif de surveillance des plages et des baignades, 153 interventions ayant permis de sauver 105 personnes de la noyade. Les éléments de la Protection civile sont intervenus, d'autre part, pour procéder à l'extinction d'un incendie qui s'est déclaré dans un appartement situé à la cité El Bahia à Kouba (Alger), et qui a occasionné des brûlures de 2ème degré à 3 personnes. Une autre intervention des éléments de la Protection civile a permis l'extinction d'un incendie similaire qui s'est produit dans une habitation d'un immeuble situé dans la commune d'Azzaba (Skikda) et ayant provoqué des brûlures à 5 personnes d'une même famille.