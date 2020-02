ACCIDENTS DE LA ROUTE : 12 morts et 36 blessés ces dernières 48 heures

(12) personnes ont trouvé la mort et 36 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus au cours des dernières 48 heures à travers le territoire national, selon un bilan de la Protection civile rendu public samedi. L'accident ayant causé le plus de victimes s'est produit à Tamanrasset où 2 personnes sont décédées et 3 autres ont été blessées suite au renversement d'un véhicule utilitaire à 90 km de la commune d'Ain Guezzam, précise-t-on de même source. Par ailleurs, une personne est décédée dans un incendie urbain qui s'est déclaré dans une habitation dans la commune de Rélizane, indique le bilan. Les éléments de la Protection civile ont effectué, en outre, des interventions pour prodiguer des soins de première urgence à 10 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains dans des habitations au niveau des wilayas de Guelma, Bouira, Tiaret et Bechar.