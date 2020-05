ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ET NOYADES : 4 décès en 48 heures

Quatre (4) personnes ont trouvé la mort dans des accidents de la circulation et par noyade, survenus sur le territoire national durant les dernières 48 heures, a indiqué lundi un bilan de la Direction générale de la Protection civile. Les accidents de la route ont causé le décès de trois (3) personnes et des blessures de différents degrés à 184 autres, précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus dans la wilaya de Boumerdes pour un (1) cas de décès par noyade, celui d’un adolescent âgé de 15 ans repêché d'une mare d’eau au lieu-dit Safsaf, commune de Tidjelabine. S’agissant des opérations de lutte contre la Covid-19, le même bilan fait ressortir un total de 246 opérations de sensibilisation menées dans 194 communes relevant de 40 wilayas et portant sur "la nécessité du respect du confinement et des règles de distanciation sociale". En outre, 194 opérations de désinfections générales ont été menées dans 136 communes relevant de 40 wilayas, ciblant des infrastructures, des édifices publics et privés ainsi que des quartiers et des ruelles, est-il détaillé. Les deux opérations ont nécessité la mobilisation de 518 agents de la Protection Civile, tous grades confondus, 32 ambulances, 111 engins ainsi que la mise en place des dispositifs de surveillance dans cinq (5) sites d’hébergement destinés au confinement, à travers les wilayas d’Alger, Khenchela et de Tamanrasset, conclut le communiqué.