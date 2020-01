ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A MOSTAGANEM : 2 blessés graves secourus en 2 jours

La mauvaise conduite sur la route continue d’entrainer des accidents se soldant par des dégâts matériels et des blessés plus ou moins graves. C’est ce qui vient d’être révélé par le service de la communication qui précise qu’en vingt quatre (24) heures, la protection civile a enregistré pas moins de (84) quatre vingt quatre interventions concernant divers accidents de la circulation, des transferts de malades et blessés vers des établissements de la santé ainsi que des éteintes d’incendies, a-t-on appris. Toutefois, la même source d’information fait savoir qu’avant-hier, s’est produit un accident de la circulation au niveau de la route nationale n°11, au douar « Laâraïbya » relevant de la commune de Sidi Lakhdar, où un véhicule de tourisme du type « Clio » est entré en collision avec une moto. Le conducteur de cette dernière a subi des traumatismes et des blessures le mettant dans un état préoccupant ce qui lui a valu d’être immédiatement évacué vers le l’hôpital de Sidi Lakhdar où il a été pris en charge pour recevoir les soins appropriés. D’autre part, le service de la communication de la direction de la protection civile de Mostaganem, a indiqué qu’un autre accident de la circulation s’est produit au niveau de la route nationale n°23, reliant les communes de Bouguirat et Mesra, où deux (2) véhicules légers sont entrés en collision avec un camion. Cet accident en question a entrainé des blessures au niveau de la tête et de la poitrine chez un jeune homme de 27 ans qui a reçu sur place les soins de premiers secours avant d’être transporté au service des urgences de l’établissement, de santé de Bouguirat afin de recevoir les soins appropriés.