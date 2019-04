ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A MASCARA : 70 blessés au mois de mars

Le service de wilaya de la sécurité publique relevant de la sûreté de wilaya de Mascara a enregistré durant le mois de mars 2019 dernier 61 accidents corporels de la circulation sur le tissu urbain ayant causé des blessures plus ou moins graves à 70 personnes, ceci contre 28 accidents corporels enregistrés durant la même période de l’année 2018, ayant fait 29 blessés. L’on constate ainsi une hausse dans le nombre d’accidents de l’ordre de 33 cas, ainsi que dans le nombre de blessés avec 41 cas. Le chef de la cellule de communication de la Sureté de Wilaya indique, que les conducteurs sont à l’origine de 39 accidents dont 04 motocyclistes. Les causes des accidents sont dues au non respect du code de la route notamment les infractions relatives à l’inattention du conducteur dans les agglomérations, le non respect de la distance de sécurité, et le refus de priorité. D’autre part, 22 cas incombent aux piétons, dont 14 pour inattention lors de la traversée de la route et 05 cas pour non usage du passage pour piétons. Il est à signaler que 11 conducteurs titulaires de permis depuis moins de deux ans sont impliqués dans ces accidents, 16 autres n’atteignant pas les 05 ans, 12 cas de titulaires de permis entre 05 et 08 ans. Le service a aussi enregistré 21 cas titulaires de permis de conduire de plus de 08 ans et trois cas non titulaires de permis. Pour ces raisons, la direction générale de la sûreté nationale poursuit ses efforts en vue de réduire à néant les accidents en ancrant une culture du respect du code de la route à travers les mesures de répression à l’encontre des contrevenants notamment les auteurs d’excès de vitesses dans le tissu urbain.