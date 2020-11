ACCIDENTS DE LA CIRCULATION A MASCARA : 33 accidents, un mort et 38 blessés en octobre

La sûreté de wilaya de Mascara a enregistré en octobre, 33 accidents de la circulation ayant fait un mort et 38 blessés. Le chef de la cellule de communication de la sûreté de wilaya indique, que les conducteurs sont à l’origine de 30 accidents dont 9 motocyclistes. Les causes des accidents sont dues au non-respect du code de la route notamment les infractions relatives à l’inattention du conducteur dans les agglomérations, le refus de priorité, et la perte du contrôle du véhicule. D’autre part, 4 cas incombent aux piétons, tous pour inattention lors de la traversée de la route. Dans un autre registre, la sûreté de wilaya de Mascara a contrôlé 23.704 véhicules de différentes catégories, donnant lieu à la rédaction de 1.140 contraventions à travers lesquels, 254 retraits de permis ont été effectués, en plus de 117 délits routiers, et 86 véhicules placés dans le parc de la commune, en plus de l’instruction des dossiers judiciaires transmis à la justice. Notons que 52 motos ont été placées en fourrière, pour infraction au code de la route, dont 19 cas pour non port du casque, 6 autres cas pour défaut d’attestation d’assurance, 9 pour invalidité de l’attestation d’assurance, 11 pour défaut de présentation des papiers, et 10 cas pour défaut d’attestation d’habilitation. Les motos saisies ont fait l'objet d'instruction avec transmission des dossiers à la justice.