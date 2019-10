ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : 9 morts et 9 blessés en 48 heures

Neuf (09) personnes sont mortes et 9 autres ont été blessées, dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 48 heures dans plusieurs régions du pays, selon un bilan établi ce samedi, par les services de la Protection civile. La wilaya d’Oum El-Bouaghi, déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 3 personnes, alors que 2 autres, ont été blessées, suite à deux accidents de la route survenus au niveau des communes de Henchir Toumghani et d’El Djazia. Par ailleurs, les plongeurs de la protection civile de la wilaya de Tlemcen sont intervenus pour le repêchage du corps d'un homme âgé de 31 ans décédé noyé en mer au niveau du port de Sidi Youchae, daïra d’El Ghazaouet. D'autre part, les unités de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 4 incendies urbains, industriels et divers au niveau des wilayas d’Ain Defla, Bejaia, Sétif et Alger.