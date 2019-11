ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : 6 morts dans 5 accidents en 24 h

Six personnes ont trouvé la mort et une autre a été blessée dans cinq accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures au niveau national, selon un bilan établi lundi par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Bejaia où trois personnes sont décédées dans deux accidents, dont le plus grave a fait deux morts suite au dérapage d'une motocyclette au village colonel Amirouche au niveau de la commune d'Akbou, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins à 11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone CO émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bains à Constantine, Naâma, Mila et à El-Bayadh. Selon le même bilan, les unités de la Protection civile sont intervenues pour l'extinction de 10 incendies urbains et divers à travers plusieurs wilayas, dont le plus grave a été enregistré dans la commune de Boumadfaâ (Ain Defla) causant le décès d'un enfant de deux ans et de brûlures de deuxième degré à une femme, suite à l'explosion de gaz butane à l'intérieur d'une habitation.