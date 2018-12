ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : 34 blessés au mois d’Octobre à Mostaganem

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes à travers le territoire de la wilaya de Mostaganem, et la mise en place d’une feuille de route des objectifs basés sur une méthodologie professionnelle basée sur deux volets, le volet préventif en premier lieu, et ensuite le volet dissuasif. Dans ce contexte, et en ce qui concerne la sécurité routière, les services de wilaya relevant de la sureté publique ont enregistré plusieurs activités durant le mois précédent de Novembre 2018, suite à laquelle il a été enregistré, 25 accidents de la circulation ayant fait 34 blessés selon des sources sécuritaires. En comparaison avec le mois précédent, les mêmes services ont enregistré une baisse dans le nombre d'accidents de circulation corporels avec 12 accidents et une baisse sensible en nombre de blessés avec 17 blessés. Les causes des accidents de la circulation sont liées au facteur humain avec un taux de 100%, comme le non respect de la vitesse limitée, le non respect des plaques de signalisation, les dépassements dangereux, le non respect de la distance de sécurité, le non respect de la priorité, perte de contrôle du véhicule, l’inattention des conducteurs au niveau des zones à fortes densités de population, et conduite en état d’ivresse. La tranche d'âge située entre 30-40 ans a été classée première avec (10) accidents. La tranche d'âge située entre 25-29 ans a été classée deuxième avec (05) accidents, la tranche d'âge de plus de 40 ans a été classée troisième avec (04) accidents.