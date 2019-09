ACCIDENTS DE LA CIRCULATION : 13 morts et 33 blessés en 48 heures

Treize (13) personnes ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessées dans 14 accidents de la circulation, enregistrés au niveau national durant les dernières 48 heures, a indiqué ce samedi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Jijel avec deux (02) morts, suite au dérapage d'un véhicule ayant percuté un poteau électrique, note la même source. Durant la même période (du 26 au 28 septembre) 2019, les unités de la Protection civile ont enregistré 5.137 interventions pour répondre aux appels de secours, suite à des accidents de la circulation, domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité, ajoute la même source, relevant que les éléments de la Protection sont également intervenus pour l’extinction de quatre (04) incendies urbains et divers dans plusieurs wilayas du pays.